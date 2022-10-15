أسعار خام برنت تهبط 6.4% في أسبوع

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تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% في تعاملات جلسة أمس الجمعة، إذ فاقت مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط، وخاصة في الصين، الدعم الذي تلقته من خفض أوبك+ هدف الإنتاج خفضا كبيرا.

bوانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، أو 3.1%، لتبلغ عند التسوية 91.63 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 3.50 دولار، أو 3.9%، إلى 85.61 دولار.

وتأرجح كل من عقدي برنت وغرب تكساس الوسيط بين الارتفاع والانخفاض لمعظم جلسة أمس الجمعة، لكن الأول انخفض في الأسبوع الماضي 6.4% والثاني 7.6%.