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الخزانة الأميركية: الشركات غير الأميركية ستخضع لعقوبات لدعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي

15
OCTOBER
2022
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هددت وزارة الخزانة الأميركية في منشور بأن السلطات الأمريكية مستعدة لتطبيق عقوبات على أي أفراد وكيانات قانونية أجنبية ستدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وقالت ردا على سؤال حول ما إذا كانت الشركات غير الأمريكية تخاطر بفرض عقوبات على إمداد روسيا بالذخيرة ومنتجات عسكرية أخرى أو لدعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي “نعم”.

وذكرت: “إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاستخدام سلطاته الواسعة ضد الأفراد والكيانات غير الأمريكيين الذين يوردون الذخائر ويقدمون دعما آخر للمجمع الصناعي العسكري في روسيا، وكذلك ضد القطاع الخاص”.

وقد يتم فرض عقوبات الحظر على المخالفين، والتي تشمل تجميد الأصول في الولاية القضائية الأمريكية وحظر المعاملات معهم للمواطنين والشركات الأمريكية

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