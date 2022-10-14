صحيفة إيطالية: غالبية الإيطاليين يؤيدون المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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كتب الصحفي نيكولا بورو، وفقا لمسح أجري في إيطاليا، 60 بالمائة من الإيطاليين يؤيدون المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فقط 27 بالمائة من المشاركين أيدوا استمرار المساعدة العسكرية لكييف.

وذكر الصحفي أن هذه النتائج مذهلة بالنظر إلى كيفية تصوير الصراع منذ نهاية فبراير، وقالوا إن هذه كانت مواجهة بين آسيا وأوروبا، وعودة الحرب الباردة، وتحولا آخر في مركز الثقل الجيوسياسي الغربي".

ووفقا للصحفي، تأثر رأي سكان البلاد بالمشاكل في قطاع الطاقة في إيطاليا.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جورج ميلوني دعا إلى استمرار الدعم لأوكرانيا.