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"بومة" على قميص برشلونة أمام ريال مدريد... ما القصة؟

14
OCTOBER
2022
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سيدخل برشلونة الإسباني مباراة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، عصر الأحد، برسم طائر "البومة" على قمصانهم من الأمام.

وسوف تحمل قمصان لاعبي نادي برشلونة الإسباني صورة البومة، وهي شعار مغني الراب الكندي الشهير "دريك"، في أول مواجهة "كلاسيكو" بين الغريمين الإسبانيين التقليديين هذا الموسم في الدوري الإسباني.

وقال برشلونة الجمعة إنه "سوف يستبدل شعار راعيه الجديد "سبوتيفاي" بشعار الفنان الفائز بجائزة غرامي الموسيقية 4 مرات، وهي بومة باللونين الأبيض والأسود".

استخدام شعار "بومة دريك" يأتي احتفالا بتجاوز عدد مرات الاستماع للنجم الكندي عبر تطبيق "سبوتيفاي" 50 مليار مرة.

وقال النادي الكتالوني في بيان اليوم الجمعة: "لقد منحت سبوتيفاي هذه المساحة المميزة على القميص كجزء من إطار الشراكة مع النادي، هي مجرد واحدة من سلسلة إجراءات تنفذها العلامتان التجاريتان لتقديم أفكار وتجارب مبتكرة لعشاق كرة القدم، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى جماهير جديدة".

وأكّد برشلونة إن "مزيدا من الشعارات البديلة سوف تظهر على قمصان لاعبيه في المستقبل".

كان برشلونة وسبوتيفاي اتفقا الموسم الماضي على شراكة تدوم 12 عاما، تشمل حقوق تسمية ملعب كامب نو ليصبح "سبوتيفاي كامب نو" ووضع اسم خدمة البث الصوتي على قمصان فريقي الرجال والسيدات.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن "قيمة الصفقة يبلغ 400 مليون يورو".

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