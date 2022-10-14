لوكاشينكو: على الغرب أن يكون حذرا مع بوتين

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اشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى أن "على الغرب أن يكون حذرا وألا يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الزاوية"، محذراً من أن "موسكو لديها أسلحة نووية وتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها بوتين سيكون خطأ".

وذكر في مقابلة مع إن بي سي، أن "روسيا لا مصلحة لها في تصعيد الصراع إلى مستوى المواجهة النووية مهما كانت محدودة"، مؤكداً أن "إيجاد حل سلمي للصراع سيكون مفيدا للجميع بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأشار لوكاشينكو في وقت سابق، إلى أنّ "تدريب ناشطين بيلاروسيين متطرفين في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، من أجل القيام بأعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري في البلاد، أصبح تهديدًا مباشرًا"، متهمًا الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بالسعي إلى "تفاقم الوضع".