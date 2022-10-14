لماذا حرمت ولية العهد في هولندا الأميرة "كاتارينا" من حريتها؟ ما علاقة المافيا بالموضوع؟

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أفادت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي"، الخميس، نقلاً عن ملك وملكة هولندا بأن ولية العهد الأميرة كاتارينا أماليا تخضع لإجراءات أمنية مشددة بسبب مخاوف من احتمال استهدافها من قبل مجرمين.

والملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما في زيارة للسويد حالياً. وبدأت أماليا، البالغة من العمر 18 عاماً، الدراسة في جامعة أمستردام هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن ماكسيما قولها في إفادة صحفية إن "مخاوف على سلامة أماليا من عمل مافيوي منعتها من العيش في أمستردام مثلما خططت في الأصل".

وأضافت أن "العواقب وخيمة عليها. لا تعيش حياة طلابية مثل بقية الطلاب".