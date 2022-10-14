عالميًا.. أسعار النفط تتراجع بـ3%

A + A -

هوت أسعار النفط اليوم، إذ فاقت المخاوف من حدوث ركود عالمي وكذلك ضعف الطلب على الوقود، خاصة في الصين، الدعم الذي وجدته الأسعار من خفض كبير لإنتاج أوبك+، بحسب وكالة "رويترز".

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.52 دولارا، أو 2.7 بالمئة، إلى 92.05 دولارا للبرميل. كما وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.97 دولارا، أو 3.3 بالمئة، إلى 86.14 دولارا للبرميل.

وتذبذبت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بين الارتفاع والانخفاض لمعظمالجلسة لكنها تراجعت خلال الأسبوعبنسبتي ستة بالمئة وسبعة بالمئة على التوالي.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على الوقود للعامين الجاري والقادم وحذرت من ركود عالمي محتمل.

وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما، مما يعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي. ومن المقرر اتخاذ القرار المقبل بشأن سعر الفائدة الأمريكي فيما بين الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، قد أعلنت في الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين دول المجموعة يعني احتمال خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا.

وأدى هذا القرار إلى خلاف بين السعودية قائدة المجموعة الفعلية والولايات المتحدة.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من تراجع حاد في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية على الرغم من أن مخزونات النفط الخام الأمريكي أكبر من المتوقع.