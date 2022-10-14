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فيديو مرعب في الهند.. مصعد مستشفى "يبتلع" مريضًا بمشهد صادم !

14
OCTOBER
2022
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بمقطع فيديو صادم يظهر مصعدا في أحد المستشفيات يتحرك فجأة أثناء دخول سرير أحد المرضى.
وتحرك المصعد بينما كان اثنان من الممرضين يقومان بإدخال سرير عليه أحد المرضى في مستشفى بالعاصمة الهندية نيودلهي، بحسب موقع youthistaan المحلي.
ودخل الممرض الأول في البداية لداخل المصعد، وبينما كان الممرض الثاني يحاول دفع باقي السرير إلى داخل المصعد الذي تحرك فجأة.
ومن حسن حظ المريض أن الجزء الأكبر من السرير كان داخل المصعد بالفعل، لذا انزلق الجزء الباقي للدخل مع تحرك المصعد، وإلا لحدثت كارثة لو انحشر السرير بالمريض ما بين المصعد والجدار.
ولم يوضح الفيديو ما حدث للمريض بعد تحرك المصعد، لكن يبدو أن السرير قد انقلب رأسا على عقب داخل المصعد، فيما هرع بعض المتواجدين في المكان لاستطلاع الوضع.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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