living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صاروخ بالستي كوري شمالي جديد.. والتوتر العسكري يتصاعد

14
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا قصير المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، الجمعة، وهو الأحدث في سلسلة عمليات إطلاق من الدولة المسلحة نوويا.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق إنه دفع بطائرات مقاتلة ردا على تحليق مجموعة مؤلفة من نحو 10 مقاتلات من كوريا الشمالية قرب حدود البلدين، وإن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 170 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية، وسط تصاعد للتوتر بسبب التجارب الصاروخية المتكررة التي تجريها بيونغيانغ.

وندد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية بكوريا الشمالية لتصعيدها التوتر، ووصف تحركاتها بأنها انتهاك لاتفاق عسكري ثنائي يرجع إلى عام 2018، ويحظر "الأعمال العدائية" في المنطقة الحدودية.

وفرضت سول أول عقوبات من جانب واحد على بيونغيانغ منذ ما يقرب من 5 سنوات، حيث أدرجت في القائمة السوداء 15 فردا كوريا شماليا و16 مؤسسة تشارك في تطوير الصواريخ.
وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية نقلا عن الجيش الكوري الشمالي، أنه اتخذ "إجراءات عسكرية مضادة قوية" بعد تدريبات إطلاق لنيران المدفعية من كوريا الجنوبية، الخميس.

جاءت تلك الأحداث في أعقاب تقرير للوكالة، الخميس، ذكر أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف على إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين طويلي المدى، ووصفت ذلك بأنه اختبار لتأكيد جدارة أسلحة ذات قدرات نووية نشرت في وحدات عسكرية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن إطلاق الصاروخ هو الإطلاق رقم 41 على الأقل لصاروخ بالستي من كوريا الشمالية هذا العام.

وقالت القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادي إنها على علم بأحدث إطلاق صاروخي، وإن تقييمها هو أنه "لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأميركية أو لحلفائنا".

وقال بيان هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنه رصد طائرات كوريا الشمالية وهي تحلق على بعد نحو 25 كيلومترا، شمالي خط ترسيم الحدود العسكرية في المنطقة الوسطى من منطقة الحدود الكورية، ونحو 12 كيلومترا شمالي خط الحد الشمالي، وهي حدود فعلية بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين مساء الخميس وصباح الجمعة بالتوقيت المحلي.
وأضاف أن الطائرات شوهدت أيضا قرب الجزء الشرقي من الحدود بين الكوريتين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن القوات الجوية لكوريا الجنوبية "نفذت طلعة جوية طارئة بقواتها المتفوقة، والتزمت بوضعية الرد، بينما أجرت مناورة للرد متناسبة مع تحليق طائرات عسكرية كورية شمالية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية عن هيئة الأركان العامة، قولها إن جيش كوريا الجنوبية أجرى تدريبات بإطلاق نيران المدفعية قرب دفاعات كوريا الشمالية، الخميس، لمدة نحو 10 ساعات.

وأضافت: "اتخذنا إجراءات عسكرية مضادة قوية بعد ملاحظة هذا التصرف الاستفزازي من جيش كوريا الجنوبية في منطقة الجبهة الأمامية".

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن نيران المدفعية كانت تدريبات عسكرية "اعتيادية ومشروعة"

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout