بوتين: العالم يصبح اليوم متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد

A + A -

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في مؤتمر "التفاعل وبناء الثقة في آسيا"، إن العالم بات يصبح متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد.

وأبرز ما جاء في كلمة الرئيس بوتين في المؤتمر: