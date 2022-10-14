بوتين: العالم يصبح اليوم متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في مؤتمر "التفاعل وبناء الثقة في آسيا"، إن العالم بات يصبح متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد.
وأبرز ما جاء في كلمة الرئيس بوتين في المؤتمر:
- روسيا تفعل كل شيء لتشكيل نظام أمن متساو وغير قابل للتجزئة
- هناك تغييرات جادة تحدث في السياسة العالمية، والعالم بات يصبح متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد
- من الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث أن هذا سيعزز سيادة الدول.
- من الضروري إزالة جميع الحواجز أمام سلاسل التوريد في العالم
- روسيا تدافع عن التنمية والازدهار في آسيا. وكذلك من أجل إقامة روابط اقتصادية في هذه المنطقة.
- هناك تهديد حقيقي بحدوث مجاعة واضطرابات واسعة النطاق على خلفية تقلب أسعار الطاقة والغذاء في العالم.
- ما يقوض الأمن في منطقتنا هو الوجود الأمريكي الذي استمر لمدة 20 عاما في أفغانستان
- من الضروري رفع الحجز والتجميد الغير قانوني عن الأموال العائدة لأفغانستان وتعويض البلد عن الأضرار التي لحقت به على مدى سنوات عديدة.