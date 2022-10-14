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SpaceX تبلغ البنتاغون عزمها وقف تمويل استخدام أوكرانيا محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

14
OCTOBER
2022
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أفادت قناة CNN الأمريكية نقلا عن وثائق حصلت عليها بأن شركة SpaceX المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك أبلغت البنتاغون أنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمويل خدمة Starlink في أوكرانيا.

وذكرت القناة أن الشركة أرسلت الشهر الماضي خطابا إلى البنتاغون بهذا الخصوص وطلبت أن يتولى البنتاغون تمويل استخدام الحكومة الأوكرانية والعسكريين لمحطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink.

 وتعتمد حكومة كييف والقوات الأوكرانية على Starlink التابعة SpaceX التي يملكها ماسك في شبكة للاتصالات.

وتبلغ كلفة مطالبات SpaceX أكثر من 120 مليون دولار لبقية العام، وقد تكلف ما يقرب من 400 مليون دولار للأشهر الـ 12 المقبلة.

وحتى الآن تم التبرع بحوالي 20 ألف وحدة من وحدات Starlink الفضائية لأوكرانيا ، حيث غرد ماسك يوم الجمعة أن "العملية كلفت SpaceX نحو 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بحلول نهاية العام".

وبحسب الوثائق التي نشرتها CNN، فقد كتب مدير المبيعات الحكومية في SpaceX إلى البنتاغون في رسالة سبتمبر: "لسنا في وضع يسمح لنا بالتبرع بالمزيد من المحطات إلى أوكرانيا ، أو تمويل المحطات الحالية لفترة غير محددة الوقت".

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