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التوتر يتصاعد بين الكوريتين!

13
OCTOBER
2022
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حلقت نحو 12 طائرة حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية، الخميس، مما دفع سول إلى إرسال مقاتلات،.

وجاء ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغيانغ، وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع.

وأفاد رئيس الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، بأنه تم رصد 10 مقاتلات أثناء تحليقها على مسافة 25 كم شمال الحدود بين الكوريتين، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 بعد منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، متجاوزة الخط الذي يفعل بشكل تلقائيا ردا من الجنوب.

وأرسلت سول طائرات عسكرية من بينها إف-35 إيه المقاتلة حسبما نقلت يونهاب عن رئاسة الأركان المشتركة.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير على إجراء بيونغيانغ تجارب على صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى الأربعاء، أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون.

ووصفت بيونغيانغ اختباراتها الصاروخية الأخيرة بأنها تمارين نووية تكتيكية تحاكي السيطرة على مطارات ومنشآت عسكرية في كوريا الجنوبية.

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