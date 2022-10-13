بوريل: سيتم القضاء على الجيش الروسي إذا استخدم بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا

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حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، موسكو من أنه "سيتم "القضاء" على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي، في حال استخدم الرئيس فلاديمير بوتين أسلحة نووية ضد أوكرانيا".

ولفت بوريل في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بلجيكا، الى ان "بوتين يقول إنه لا يخادع، ولا يمكنه الخداع، ويجب أن يكون واضحا أن الناس الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والولايات المتحدة وحلف الناتو، هم بدورهم لا يخادعون".

وأكد ان "أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد ردا، ليس ردا نوويا بل رد قوي عسكري من شأنه ان يقضي على الجيش الروسي".

وحذر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، روسيا من "عواقب وخيمة" في حال شنت هجوما نوويا على جارتها الموالية للغرب"، مشيرا الى "اننا لن نتحدث عن الطريقة التي سنرد بها بالضبط، لكن هذا بالطبع سيغير طبيعة النزاع بشكل جذري".