إيران تتهم الولايات المتحدة بالعمل على "زعزعة استقرارها"

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اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة بالعمل على زعزعة استقرار بلاده، وذلك في ظل احتجاجات تشهدها مدن إيرانية منذ زهاء شهر على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وقال رئيسي اليوم الخميس خلال قمة "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" ("سيكا") في كازاخستان، "الآن بعد فشل الولايات المتحدة في العسكرة (ضد إيران) والعقوبات، لجأت واشنطن وحلفاؤها الى السياسة الفاشلة لزعزعة الاستقرار".

وتوفيت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر بعد 3 أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، بسبب مخالفتها قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأدى موتها إلى موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في الخارج.

وكانت الشابات وطلاب الجامعات وطالبات المدارس في طليعة الاحتجاجات، وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة، وأضرموا النار في الحجاب، كما واجهوا قوات الأمن في الشوارع.