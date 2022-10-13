إردوغان يدافع عن علاقاته الاقتصادية مع روسيا خلال اجتماعه مع بوتين

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تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، مواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية مدافعا عن علاقات بلاده الاقتصادية مع موسكو، خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أستانا، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال خلال لقاء علني قصير: "نحن مصمّمون على مواصلة اتفاق اسطنبول وتعزيزه في شأن (تصدير) الحبوب وكذلك نقل الحبوب والأسمدة الروسية عبر تركيا إلى الدول النامية".

وأضاف: "يمكننا أن نعمل معاً لتحديد هذه الدول"، مؤكداً أن "روسيا وتركيا ستثيران حتماً استياء البعض، ولكن الدول النامية ستكون بالتأكيد أكثر سروراً"، قبل أن يواصل الرئيسان محادثاتهما في جلسة خاصة.

وهذا رابع لقاء على انفراد بين إردوغان وبوتين خلال 3 أشهر، ويعقد على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) في عاصمة كازاخستان.

وأعرب إردوغان عن أسفه لأنّ غالبية شحنات الحبوب الأوكرانية التي تم تصديرها بموجب الاتفاق الدولي المبرم في 19 تموز بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، وُجّهت إلى البلدان المتقدّمة.

وتم نقل أكثر من 7 ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من آب، تحت إشراف مركز التنسيق المشترك الذي يجمع الأطراف الأربعة في اسطنبول.