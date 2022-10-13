بايدن: العالم وجه رسالة لروسيا بأنه لا يمكنها محو دولة ذات سيادة من الخريطة

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة أرسلت «رسالة واضحة» إلى الكرملين بتصويتها الأربعاء بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين ضمّ روسيا أجزاء من أوكرانيا.



وقال بايدن في بيان، إنّه «باعتدائها على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، فإنّ روسيا تنسف أسس السلم والأمن الدوليين».



وأضاف: «الرهانات في هذا النزاع واضحة للجميع، والعالم أرسل رسالة واضحة ردّاً على ذلك: لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولة ذات سيادة. لا يمكن لروسيا أن تغيّر الحدود بالقوة. لا يمكن لروسيا أن تستولي على أراضي دولة أخرى».



وأوضح بايدن في بيانه، أنّ «الغالبية العظمى من العالم، دول من كلّ منطقة، كبيرة وصغيرة، تمثّل مجموعة واسعة من الأيديولوجيات والحكومات، صوّتت اليوم للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وإدانة محاولة روسيا غير القانونية ضمّ أراضٍ أوكرانية بالقوة».



واعتبر الرئيس الأميركي، أنّ «143 دولة وقفت إلى جانب الحرية والسيادة وسلامة الأراضي، وهذا العدد أكبر حتى من الـ141 دولة التي صوّتت في مارس (آذار) لإدانة الحرب الروسية ضدّ أوكرانيا بشكل قاطع».



وذكّر بايدن بأنّ «أربعة دول فقط اختارت الوقوف إلى جانب روسيا، وهي بيلاروس، وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، ونيكاراغوا، وسوريا».



ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ «العالم أظهر للتوّ أنّه أكثر اتّحاداً وأكثر إصراراً من أيّ وقت مضى على تحميل روسيا المسؤولية عن انتهاكاتها».