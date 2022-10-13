مدفيديف: واشنطن على علم ببنك أهداف قواتنا النووية الإنتقامية

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أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تعليق على تهديد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، إلى أن واشنطن تعلم الأهداف الانتقامية في بنك قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية.

وكتب مدفيديف على “تليغرام”: “قال ليون بانيتا المدير الأسبق لوكالة الاستخبارت المركزية وزير الدفاع الأميركي، إن واشنطن يجب أن تكون مستعدة لاستخدام جميع الوسائل العسكرية، بما في ذلك الطائرات وصواريخ كروز ضد روسيا لضمان عدم تمكن روسيا من تهديد أوكرانيا، وهو يدرك تماما ما هي الأهداف الانتقامية المدرجة لدى قوات الردع النووي الروسية”.

وأشار مدفيديف إلى أن “البنتاغون تبرع بأسلحة تقدر بنحو 17 مليار دولار لأوكرانيا هذا العام.. أتساءل، بالنظر إلى المعرفة الجغرافية الواسعة للأميركيين، فهل يعرفون بالضبط موقع البلد رقم 404؟”.