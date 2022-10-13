واشنطن: روسيا تمثل تهديداً أمنياً راهناً والصين أخطر تحدّ جيوسياسي

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صنفت إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي روسيا بأنها تمثل تهديدا أمنيا راهنا، والصين التحدي الجيوسياسي الأخطر على الولايات المتحدة.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي تعليقا على وثيقة استراتيجية الأمن القومي التي نشرت الأربعاء: “ندرك أن الصين تشكل التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية في المجال الجيوسياسي”.

وبالحديث عن روسيا قال إن الصين وروسيا تشكلان “تحديات” ذات طبيعة مختلفة.

يرى معدو الوثيقة أن “روسيا تشكل تهديدا مباشرا للنظام الدولي الحر والمنفتح، وتقوض بشكل غير مسؤول القوانين الأساسية للنظام العالمي المعاصر”.

في حين أن “الصين، هي المنافس الوحيد الذي لديه القدرة والنية لتغيير النظام الدولي، وهي تمتلك إمكانيات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية أكبر لتحقيق ذلك”.