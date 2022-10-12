أرمينيا: نتوقع دعم موسكو في مسألة انسحاب القوات الأذربيجانية من أراضينا

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أعلن وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، أن أرمينيا تتوقع دعم روسيا في مسألة انسحاب القوات الأذربيجانية من أراضيها.

وجاء في بيان للخارجية الأرمنية في أعقاب لقاء وزير الخارجية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، أنه جرى خلال اللقاء “التأكيد على أهمية انسحاب القوات المسلحة الأذربيجانية التي توغلت في أراضي أرمينيا السيادية، فورا… وكذلك الالتزام بوقف إطلاق النار”.

وأشار البيان إلى أنه تمت أيضا “مناقشة استخدام الآليات الدولية لمراقبة الوضع على الحدود”.

وأكد ميرزويان أن “الجانب الأرمني يتوقع موقفا واضحا من روسيا باعتبارها حليفا استراتيجيا، ودعمها في مسألة انسحاب القوات المسلحة الأذربيجانية من أراضي أرمينيا السيادية”.

وأشار البيان كذلك إلى أن ميرزويان شدد على ضرورة عودة كافة الأسرى الأرمن وغيرهم من الأشخاص المحتجزين، ومحاسبة “المسؤولين عن الاعدامات خارج إطار المحكمة والتعذيب وغير ذلك من جرائم الحرب التي ارتكبتها أذربيجان بحق الأسرى الأرمن”