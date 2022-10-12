بوتين: نعمل بشكل نشط مع "أوبك+" وتحركاتنا ليست موجهة ضد أي طرف آخر

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والإمارات تعملان بشكل نشط في إطار "أوبك+" من أجل تحقيق استقرار في أسواق الطاقة العالمية، وأن تحركات المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف.

جاء ذلك في مستهل المباحثات التي عقدها بوتين ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم الثلاثاء.

فيما يلي أبرز التصريحات الأخرى اتي جاءت على لسان الرئيس الروسي:

بوتين يشكر رئيس الإمارات على جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية

بوتين يشيد بدور الإمارات في الجهود لتسوية الأزمات في مختلف أنحاء العالم

بوتين: العلاقت الثنائية مع الإمارات تتطور بنجاح

بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات عامل مهم للاستقرار في المنطقة

بوتين للشيخ زايد: أنا على دراية بقلقكم بشأن التطورات حول محطة زابوروجيه النووية وسأخبركم بالتفصيل عن الموضوع

بوتين يؤكد أهمية بحث قضايا الشرق الأوسط وتلك المتعلقة بالوضع في سوريا مع رئيس الإمارات

من جانبه، أشار الرئيس الإماراتي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مؤخرا رغم ظروف جائحة كوفيد-19، معربا عن أمله في مضاعفة مؤشرات التعاون بين البلدين في السنوات المقبلة.

محمد بن زايد: ضاعفنا التبادل التجاري بين البلدين أثناء جائحة "كوفيد" من 2.5 إلى 5 مليار دولار

محمد بن زايد: بفضل دعكم، وصل عدد السياح الروس في دولة الإمارات إلى نصف مليون

محمد بن زايد: احتفلنا هذا العام بافتتاح أول مدرسة روسية

محمد بن زايد: يوجد لدينا في دولة الإمارات 4 آلاف شركة روسية

في وقت سابق أعلنت الخارجية الإماراتية أن زيارة الشيخ محمد لروسيا تتم في إطار نية الإمارات للإسهام بقسطها في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة و"تطوير الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني والمساعدة في البحث عن حلول سياسية فعالة".