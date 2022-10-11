الاستخبارات البريطانية: روسيا تكبدت تكاليف هائلة في الحرب وأسلحتها تنفد

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يرى مدير الاستخبارات البريطانية جيريمي فليمينغ أن التكاليف التي تكبدها الكرملين في الحرب «هائلة»، من حيث عدد الجنود الذين قتلوا والمعدات التي تم خسارتها، وأن الأسلحة تنفد من روسيا من أجل حربها في أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يدلي فليمينغ بهذه التصريحات خلال خطاب مرتقب سيلقيه في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، حصلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية على نسخة منه.

وسيقول فليمينغ في خطابه إن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت في «قلب الطاولة» على روسيا، في ساحة المعركة الفعلية وكذلك في الفضاء الإلكتروني.

كما سيتحدث مدير الاستخبارات البريطانية عن الصين، وسيقول إن بكين تسعى لاستغلال التقنيات في الفضاء والإنترنت بطرق يمكن أن تشكل «تهديداً كبيراً لنا جميعاً»، محذرا من احتمال قيام الحكومة الصينية باستهداف الأقمار الصناعية لخصومها عند حدوث أي نزاع بينهم، الأمر الذي سيشل مجالاً حاسماً تعتمد عليه الجيوش للتواصل وإطلاق الأسلحة.

وسيصف فليمينغ عملية صنع القرار في روسيا بأنها «معيبة» بعد الفشل في الاستيلاء على كييف في الأيام الأولى من الحرب والفشل في تحقيق المكاسب التي كان يريد بوتين تحقيقها في الشرق.

وبحسب مقتطفات من الخطاب، سيقول فليمينغ: «مكاسب روسيا تتراجع. وقد تكبدت تكاليف هائلة في الأفراد والمعدات. ونحن نعلم أيضاً أن إمدادات وذخائر موسكو تنفد».

ومن المنتظر أن يلقي فليمينغ خطابه بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن.