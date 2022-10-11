بوتين التقى غروسي: نلمس تسييسا مفرطا لكل ما يتعلق بقطاع الطاقة النووية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عقده مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "إننا نلمس تسييسا مفرطا لكل ما يتعلق بقطاع الطاقة النووية، ونعول على جهودكم في أن نتمكن من الحد من نبرة هذا الخطاب، وتطبيع هذا المجال في نشاطنا وتعاوننا، على الرغم من كل الاضطرابات والعمليات المعقدة التي تجري على المسرح العالمي"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".



وقال: "ان روسيا دعمت على الدوام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتولي حتى الآن أهمية كبيرة لهذا الدعم"، لافتًا الى ان "روسيا كانت في طليعة الدول المؤسسة للمنظمة منذ عام 1957، ودائما دعمت عملها، ونعمل بنشاط في إطار الوكالة، واليوم نولي أهمية كبيرة للقضايا التي تكرس الوكالة نفسها لها، وتكرسون أنتم شخصيا حياتكم لها بصفتكم مديرا عاما لها".



واكد رفض بلاده "لاستغلال الطاقة الذرية واستخدامها فقط للأغراض السلمية، ونحن متمسكون بحظر الانتشار النووي في العالم".