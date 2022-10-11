روسيا وإيران أبرمتا صفقات نفط وغاز بأكثر من 40 مليار دولار

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صرح وزير النفط الإيراني جواد عوجي أمس الأحد، بأن روسيا وإيران إبرمتا صفقات في صناعة النفط والغاز بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار.

ونقلت وكالة “إسنا” الإيرانية عن الوزير الإيراني قوله: “وقعنا مذكرة تفاهم مع روسيا بقيمة 4 مليارات دولار لتطوير حقول (طاقة)، وكذلك اتفاقية لبناء خطوط أنابيب ومنشآت لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) بمبلغ 40 مليار دولار”.

وأمس أعلن مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية أحمد أسد زادة، إلى أن الجانب الروسي يعمل على إعداد خطة شاملة لتنمية 6 حقول نفطية وحقليين غازيين في ايران.

وأعرب عن امله بأن يتم التوقيع على صفقة هذه الحقول حتى نهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 مارس 2023).

من جهتها أشارت الحكومة الروسية يوم الخميس الماضي، عقب اجتماع بين نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير النفط الإيراني، أن موسكو وطهران تتفاوضان بشأن عدد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك في صناعة النفط والغاز.