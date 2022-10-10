بايدن دان الهجمات الروسية في أوكرانيا: سنواصل فرض تكاليف على روسيا لمحاسبتها على جرائم الحرب

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أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن إدانة الولايات المتحدة الأميركية “بشدة الضربات الصاروخية الروسية اليوم في أوكرانيا”، مشيرًا إلى أنّ “الضربات الصاروخية قتلت وأصابت مدنيين ودمرت أهدافا دون أي غرض عسكري”.

وأعتبر أنّ “الضربات الصاروخية تظهر مرة أخرى الوحشية المطلقة لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير الشرعية ضد الشعب الأوكراني”، مشددًا على أنّ “هجمات روسيا لن تؤدي إلا إلى تعزيز التزامنا بالوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا، لأطول فترة ممكنة”، مؤكدًا “أننا سنواصل إلى جانب حلفائنا وشركائنا فرض تكاليف على روسيا، لعدوانها ومحاسبتها على الفظائع وجرائم الحرب”.