قديروف يحذّر زيلينسكي: روسيا لم تبدأ بعد!

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بعدما اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بمحاولة تدمير بلاده عبر الانفجارات العنيفة والقصف الصاروخي المكثف الذي هز العاصمة كييف وعشرات المدن الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، علّق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على الأحداث.



ووجه قديروف كلامه إلى نظيره الأوكراني مشدداً على أنه حذّره سابقاً من مغبّة الوقوف في وجه موسكو.



كما أضاف قائلاً في تعليق نشر عبر تليغرام: "لقد حذرناك زيلينسكي فروسيا لم تبدأ بعد".



وكان الرئيس الشيشاني قد أعلن في وقت سابق إرسال آلاف المقاتلين للمشاركة في "العملية العسكرية الروسية" بأوكرانيا.



أتت هذه التصريحات بعد أن شهدت كييف ومدن أخرى منذ الصباح، انفجارات عنيفة وقصف صاروخي مكثّف.



وطال القصف الروسي مدنا "عديدة"، مثل لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلا عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.



فيما سجل انقطاع للكهرباء في عشرات المدن، وسط دعوات للسكان إلى البقاء في الملاجئ لاسيما في كييف، حيث وقع أكثر من 11 قتيلاً وأكثر من 64 جريحًا.



يشار إلى أن تلك الهجمات أتت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، بعد الحادث الذي وقع في جسر القرم يوم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.