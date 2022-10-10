living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قديروف يحذّر زيلينسكي: روسيا لم تبدأ بعد!

10
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعدما اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بمحاولة تدمير بلاده عبر الانفجارات العنيفة والقصف الصاروخي المكثف الذي هز العاصمة كييف وعشرات المدن الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، علّق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على الأحداث.

ووجه قديروف كلامه إلى نظيره الأوكراني مشدداً على أنه حذّره سابقاً من مغبّة الوقوف في وجه موسكو.

كما أضاف قائلاً في تعليق نشر عبر تليغرام: "لقد حذرناك زيلينسكي فروسيا لم تبدأ بعد". 


وكان الرئيس الشيشاني قد أعلن في وقت سابق إرسال آلاف المقاتلين للمشاركة في "العملية العسكرية الروسية" بأوكرانيا.

أتت هذه التصريحات بعد أن شهدت كييف ومدن أخرى منذ الصباح، انفجارات عنيفة وقصف صاروخي مكثّف.

وطال القصف الروسي مدنا "عديدة"، مثل لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلا عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.

فيما سجل انقطاع للكهرباء في عشرات المدن، وسط دعوات للسكان إلى البقاء في الملاجئ لاسيما في كييف، حيث وقع أكثر من 11 قتيلاً وأكثر من 64 جريحًا.

يشار إلى أن تلك الهجمات أتت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، بعد الحادث الذي وقع في جسر القرم يوم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout