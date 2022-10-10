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روسيا تنتهي من اختبار مفاعل نووي أزلي

10
OCTOBER
2022
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شهدت محطة "بيلويارسكايا" الذرية في منطقة الأورال الروسية مؤخرا حدثا لم يسبق له مثيل في روسيا والعالم، وذلك بعد انتهاء اختبار مفاعل نووي تجريبي وبلوغه نسبة 100% من قدرته.

وأشار الخبراء إلى أن المفاعل قد مر بمرحلة الانتقال التكنولوجي إلى الوقود النووي الابتكاري الخالي من النفايات تقريبا وصار جاهزا للعمل في ظروف الضغط الكامل.

وقال مدير محطة بيلويارسكايا" الذرية ، إيفان سيدوروف:  "لم تسجل أية ملاحظات على عمل المفاعل " بي إن – 800"، مع العلم أن كل مواصفاته الفيزيائية النيترونية لم تخرج عن المعدل".

وقالت قناة "تليغرام" سيني مونارخيا" إن ذلك يعني ظهور مفاعلات نووية أزلية عمليا، إذ أن الوقود النووي على شكل اليورانيوم 238 يعالج ثانويا ويستخدم مرات عديدة على عكس اليورانيوم الكلاسيكي 235.

 ويقول الخبراء إن الاختبار الناجح لمثل هذا المفاعل يعني تقريبا ابتكار طاقة نووية خالية من النفايات مع إمكانية الوصول إلى اليورانيوم 238 الذي سيكفيه لملايين السنين. وإذا كان كل شيء على ما يرام حقا، فيبدو أن البشرية ستحل في المستقبل المنظور المشكلة التقنية لتوليد الطاقة الأزلية الرخيصة والعاملة، وهذا ما حدث في منطقة جبال الأورال الروسية.

روسيا اليوم
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