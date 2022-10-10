living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زاخاروفا تعلق على بث خطاب بوتين في فرنسا

10
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن جميع القنوات التلفزيونية الفرنسية بثت على الهواء مباشرة خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيلغرام: "بخصوص الحصار الإعلامي على روسيا. في فرنسا، يتم بث خطاب الرئيس الروسي على الهواء مباشرة على جميع القنوات الفرنسية. وهم يترجمون بأنفسهم. لم نتمكن حتى من الحلم بشيء من هذا القبيل".

ونوهت زاخاروفا بأن روسيا أرادت فقط أن يتم السماح لمراسلي RT-France بدخول قصر الإليزيه.

وقالت: "ولكن، كما يقول المثل، لا يمكن إجبار أحد أن يكون لطيفا".

في مارس، أعلنت هيئة تنظيم الإعلام الفرنسية Arcom، بعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي، وقف بث قناة RT France TV في البلاد فورا.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي منع بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بث ونشر مواد "روسيا اليوم" و "سبوتنيك".

وفي وقت سابق من اليوم خلال اجتماع لمجلس الأمن، قال بوتين إن موسكو سترد بصرامة وشدة على الهجمات الإرهابية التي تنظمها السلطات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

RIA Novosti
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout