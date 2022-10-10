زاخاروفا تعلق على بث خطاب بوتين في فرنسا

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن جميع القنوات التلفزيونية الفرنسية بثت على الهواء مباشرة خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيلغرام: "بخصوص الحصار الإعلامي على روسيا. في فرنسا، يتم بث خطاب الرئيس الروسي على الهواء مباشرة على جميع القنوات الفرنسية. وهم يترجمون بأنفسهم. لم نتمكن حتى من الحلم بشيء من هذا القبيل".

ونوهت زاخاروفا بأن روسيا أرادت فقط أن يتم السماح لمراسلي RT-France بدخول قصر الإليزيه.

وقالت: "ولكن، كما يقول المثل، لا يمكن إجبار أحد أن يكون لطيفا".

في مارس، أعلنت هيئة تنظيم الإعلام الفرنسية Arcom، بعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي، وقف بث قناة RT France TV في البلاد فورا.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي منع بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بث ونشر مواد "روسيا اليوم" و "سبوتنيك".

وفي وقت سابق من اليوم خلال اجتماع لمجلس الأمن، قال بوتين إن موسكو سترد بصرامة وشدة على الهجمات الإرهابية التي تنظمها السلطات الأوكرانية على الأراضي الروسية.