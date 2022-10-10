رئيس مكتب زيلينسكي يحذف رسالة تتضمن تهديدا لبيلاروس!

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حذف رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، رسالة في قناته على "تيليغرام" هدد فيها مينسك بـ "عواقب" بعد تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول خطط كييف لمهاجمة بيلاروس.

ونشر يرماك، الرسالة بعد تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حول خطط كييف لمهاجمة بلاده.

وكتب يرماك: "هل هم مستعدون لعواقب قراراتهم؟ وهل يقيمون حجم هذه العواقب بالنسبة لهم".

ووفقا لموقع "TGStat"، تمكن أكثر من 30 ألف مستخدم من رؤية رسالة رئيس مكتب زيلينسكي.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية البيلاروسية السفير الأوكراني لدى مينسك إيغور كيزيم، حيث تم تسليمه مذكرة تبلغ عن خطط كييف لضرب الأراضي البيلاروسية.