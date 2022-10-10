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مقتل "عدد" من السجناء خلال اضطرابات في سجن بشمال إيران

10
OCTOBER
2022
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قتل "عدد" من السجناء وأصيب آخرون بجروح خلال اضطرابات اندلعت الأحد في سجن بشمال إيران، تدخلت خلالها قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وفق ما أفاد مسؤول قضائي الإثنين.

ووقعت الاضطرابات في سجن لاكان بمدينة رشت، مركز محافظة كيلان بشمال الجمهورية الإسلامية، وتأتي بينما تشهد البلاد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي.

وأعلن المدعي العام لرشت مهدي فلاح ميري أن شجارا اندلع الأحد في السجن بين محكومين بالاعدام "بسبب خلافات شخصية"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.

وكشف أن التوتر تصاعد وامتد الشجار "الى ردهة السجن وانضم سجناء آخرون إليه"، مشيرا الى أن عناصر من قوات الأمن "وصلوا الى المكان واستخدموا الغاز المسيل للدموع لتهدئة السجناء وتفريقهم، بعدما قام عدد منهم بتدمير تجهيزات في الرواق وباحة السجن وأضرموا النيران".

وقال فلاح ميري: "نتيجة لهذا الشجار (...) قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون"، مشيرا الى أن عددهم بالتحديد لا يزال قيد التحقيق.

وكشف أن بعض السجناء "توفوا متأثرين بجروحهم" بعدما حال "مثيرو شغب" داخل السجن من دون نقلهم، في حين تم نقل مصابين آخرين "الى المستشفى من أجل تلقي العلاج".

وأعلن المسؤول القضائي أن "الوضع (...) هادئ الآن والنشاطات اليومية للسجناء تتواصل".

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ 16 أيلول، تحركات احتجاجية يومية إثر وفاة الشابة الكردية أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي.

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