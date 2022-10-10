زيلينسكي: الروس يحاولون تدميرنا ومسح وجودنا من على وجه الأرض

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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "هناك جرحى وقتلى في انفجارات في كل أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "الروس في اليوم الـ 299 للحرب يحاولون تدميرنا ومسح وجودنا من على وجه الأرض".

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن "من المحتمل أن يكون مكتب الرئيس الأوكراني، قد دمر في كييف بقصف صاروخي".

وفيوقت سابق اليوم، أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية، سقوط قتلى وجرحى نتيجة ثلاثة انفجارات وسط العاصمة الأوكرانية كييف.