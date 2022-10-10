قصف صاروخي عنيف يستهدف كييف ولفيف ودنيبرو وترنوبل

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أكد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو وقوع عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكوفسكي وسط العاصمة. ونقلت قناة "روسيا اليوم" باللغة العربية عن كليتشكو القول إنه تم إرسال جميع خدمات الطوارئ إلى الموقع.

وقال مسؤول حكومي أوكراني إن أحد الصواريخ سقط في شارع فلاديميرسكي بكييف غير بعيد عن مكتب الرئيس زيلينسكي، قبل أن تتردد معلومات عن احتمال أن يكون المكتب نفسه قد دمر في القصف. وقد حولت السلطات الأوكرانية محطات مترو كييف إلى ملاجئ بسبب شدة القصف.



كما تردد دوي انفجارات في مدن لفيف ودنيبرو وترنوبل الأوكرانية. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سقوط قتلى وجرحى في القصف، في ما انطلقت أنظمة الدفاع الجوي في كييف للتصدي للصواريخ، كما شوهد عمال الإنقاذ وهم يعملون على إطفاء الحرائق جراء القصف.