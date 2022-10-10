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رئيس نيجيريا: 76 قتيلا جراء غرق قارب

10
OCTOBER
2022
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أعلن الرئيس النيجيري محمدو بوخاري، الأحد، عن مصرع 76 شخصا عندما غرق قاربهم الجمعة في ولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا.
 
وأشارت تقارير إلى أن القارب، الذي غرق في نهر النيجر، كان يقل نحو 85 شخصا، مشيرة إلى أنه كان محملا بما يفوق قدرته الاستيعابية في النهر .
 
وقال مكتب الرئيس النيجيري، في بيان، إن "القارب الذي كان على ما يبدو يقل 85 شخصا يُعتقد أنه انقلب في أعقاب فيضانات في منطقة أوغبارو بولاية أنامبرا، وخدمات الطوارئ أكدت أن عدد القتلى بلغ 76"، وفقا لفرانس برس.
 
وأضاف محمد بوخاري في البيان "أدعو لراحة نفوس المتوفين ولسلامة الجميع وسلامة أفراد أسر ضحايا هذا الحادث المأسوي".
 
يشار إلى أن 29 من ولايات نيجيريا الـ36 تشهد فيضانات كبرى، وأنامبرا هي إحدى ولايات نيجيريا التي اجتاحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار.
 
وقال منسق الهيئة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة ثيكمان تانيمو إن "منسوب المياه مرتفع جدا ويعرّض عملية البحث والإنقاذ لمخاطر كبرى"، بحسب الوكالة الفرنسية.
 
ولفت إلى أن الهيئة طلبت من سلاح الجو النيجيري توفير مروحيات لاستخدامها في عملية الإنقاذ.
 
 وليل السبت، جاء في بيان لحاكم ولاية أنامبرا تشارلز سولودو أن "هذه الواقعة شكّلت صدمة لحكومة ولاية أنامبرا وأبنائها الطيبين".
 
وحضّ الحاكم سكان المناطق التي تشهد فيضانات على الانتقال إلى مناطق أخرى أكثر أمانا، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدّم مساعدات للمتضررين من جراء الكارثة.
 
وغالبا ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب بسبب حمولاتها الزائدة والسرعة وقلّة الصيانة وتجاهل قواعد الملاحة.
 
ومنذ بداية موسم الأمطار شهدت مناطق عدة في نيجيريا فيضانات مدمّرة.
 
وأتت الفيضانات على مساحات زراعية ومحاصيل، ما أثار مخاوف من شح المواد الغذائية والمجاعة في بلاد تعاني أصلا تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
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