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الكرملين: قرار "أوبك+" كان نصرا للفكر السليم وبسببه فقدت واشنطن السيطرة على النفس

10
OCTOBER
2022
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني اليوم، إن قرار "أوبك+" حول تخفيض إنتاج النفط الخام، كان نصرا للفكر السليم.

وأضاف: "لا أميل للقول إنه كان انتصارنا. لا. هذا انتصار للفكر السليم".

وشدد بيسكوف، على أن زيارات الرئيس فلاديمير بوتين للسعودية والإمارات في عام 2019 لعبت دورا في ذلك، وأضاف: "خلالها تمكن الرئيس بوتين من إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، وعلاقات تقوم على المنفعة المتبادلة وعلى الثقة المتبادلة".

وأشار بيسكوف إلى أن قرارات "أوبك+"، أثارت حفيظة الولايات المتحدة وجعلتها تفقد السيطرة على النفس.
ونوه بأن هدف الأمريكيين الأساسي، كان "يكمن في تمرير القرارات التي أقرها الاتحاد الأوروبي جزئيا في حزمة العقوبات الأخيرة، حتى لو كان ذلك على حساب زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمية. الحديث هنا عن فرض سقوف لأسعار النفط وغيرها".

ووفقا لممثل الكرملين، تحاول الولايات المتحدة التأثير على السوق من خلال استخدام احتياطياتها النفطية وضخ كميات إضافية. وهذا التلاعب، لن يسفر حتما عن أي شيء حميد.

وشدد بيسكوف، على أنه تم ضد هذا الطيش والتهور، طرح العمل المتوازن والمدروس والمخطط له من جانب مجموعة "أوبك+" والدول الأعضاء فيها بما في ذلك روسيا.

RIA Novosti
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