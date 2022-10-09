أزمة الطاقة الأوروبية... هل تحول «النكسة المناخية» إلى «انتفاضة بيئية»؟

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في قمة المناخ الأخيرة في «غلاسكو» بأسكوتلندا تزعمت الدول الأوروبية ضرورة إقرار عبارة «التخلص التدريجي» من الفحم، فيما أصرت دول أخرى، من بينها الهند على عبارة «الخفض التدريجي»، وفي النهاية تم إقرار توجه «الخفض» على أمل أن تدفع قمة المناخ التالية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل باتجاه «التخلص»، غير أن رياح الحرب الروسية - الأوكرانية جاءت بما لا يشتهي دعاة التخلص من الفحم، الذين ربما يكونون أكثر تمسكا به خلال القمة المقبلة.

وأجبر نقص إمدادات الغاز الروسية لأوروبا على خلفية الموقف السياسي الرافض للتدخل الروسي في أوكرانيا، إلى عودة بعض دول القارة التي كانت قد تخلصت من الفحم، إلى إعادة استخدامه من جديد لتوليد الكهرباء، وهو التوجه الذي وصفه مراقبون بأنه يمثل «نكسة مناخية» قبل قمة «كوب 27»، فيما يرى آخرون، بأنه على النقيض من ذلك، فقد تكون الأزمة بمثابة «انتفاضة بيئية» تعزز من التحول الجدي نحو وسائل الطاقة المتجددة لضمان أمن الطاقة في المستقبل.

وشهدت أوروبا خلال الأشهر الأخيرة إعادة تشغيل محطات إنتاج الطاقة بواسطة الفحم من جديد، في وقت كان هناك توجه ملموس في أوروبا بالتخلص النهائي من الفحم، وهو أمر ستكون له تداعياته بلا شك في قمة المناخ القادمة في شرم الشيخ.

ويقول حسن أبو النجا المدير التنفيذي للشبكة العربية للتنمية المستدامة لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تكون دول أوروبا، حريصة على عدم الالتزام بأي شيء تجاه التخلص من الفحم، كما كانت تسعى في القمة السابقة، لأنه لا أحد يعلم متى تنتهي الحرب الروسية - الأوكرانية، وبالتالي تنتهي تداعياتها على أزمة الطاقة الأوروبية».

وتوقعت «وكالة الطاقة الدولية» استمرار شح أسواق الغاز الطبيعي عالميا حتى عام 2023، مع خفض الإمدادات الروسية المتجهة إلى أوروبا، وذلك وفق تقريرها الأخير عن سوق الغاز الصادر في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، وبالتالي «ستكون دول أوروبا حريصة على ألا تلتزم بشيء خلال قمة المناخ القادمة» كما يؤكد أبو النجا.

ويضيف: «نأمل ألا يكون ذلك نهجا مستمرا، بسبب إغراءات الفحم، كطاقة رخيصة، لكنها في المقابل مدمرة للبيئة وتزيد من خطورة التغيرات المناخية التي اكتوت أوروبا هذا الصيف بنارها بشكل واضح عبر ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وموجة جفاف لم تشهدها أوروبا منذ زمن بعيد».

وأعلنت ألمانيا، وهي من أكثر الدول التي تأثرت بنقص إمدادات الغاز الروسي، أنه من أجل تقليل استهلاك الغاز، «سيتعين استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بشكل أكبر». غير أن الحكومة الألمانية قالت أيضاً في بيان صادر يوم 20 يونيو (حزيران) الماضي إنها «لا تزال ملتزمة بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030».

ما أشارت له الحكومة الألمانية، هو ما يجعل بعض الخبراء متفائلين رغم الصورة القاتمة، بأن العودة للفحم قد تكون إجراء مؤقت لحين تجاوز الأزمة، وسيكون الحل الذي تخطط له أوروبا هو تأمين طاقة المستقبل عن طريق الاستثمار في الطاقة المتجددة.

ويقول خالد خلف، أستاذ العلوم البيئية بجامعة أسيوط «جنوب مصر» لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتصور أن أوروبا ستتخلى عما حققته من نجاح في مجال الطاقة المتجددة، ولكن الأزمة الحالية هي أزمة وجودية، ولا بد أن تبحث عن حلول مؤقته».

وتشير التقارير الدولية إلى نجاح أوروبا في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 22 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك بسبب الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن أزمة الطاقة الحالية قد تدفع الدول الأوروبية نحو مزيد من الاستثمار في هذا المجال، ولكن بعد تجاوز الأزمة الحالية، كما يتوقع خلف.

ومن جانبه، يفسر مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، عدم توسع أوروبا في مجال الطاقة المتجددة، بأن ظروف طقسهم لا تسمح بذلك، حيث تحتاج الطاقة المتجددة إلى سطوع شمسي دائم وهبوب للرياح.

ويقول علام لـ«الشرق الأوسط، إن الحل البديل في رأيه لضمان أمن الطاقة، هو التوجه لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، مشيرا إلى أنه لا يرى مبررا لحالة الذعر من هذا المصدر المهم للطاقة، بدعوى الخوف من حوادث انهيار محطات الطاقة النووية.

ويضيف: «لم تحدث تلك الحوادث سوى مرتين فقط، في كارثتي فوكوشيما وتشيرنوبيل، وهذا ليس مبررا للإحجام عن هذا المصدر المهم للطاقة الذي هو أكثر عملية من الطاقة المتجددة».