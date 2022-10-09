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ووهان.. هل هي على موعد مع إغلاق جديد؟

9
OCTOBER
2022
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مع اقتراب الذكرى الثالثة لإغلاقها، يبدو أن مدينة ووهان بالصين، مهددة بإغلاق جديد، بحسب ما أكده باحث في جامعة ووهان لموقع "سكاي نيوز عربية".

وكان قد تم إغلاق مدينة ووهان بالكامل في 23 يناير 2020 بعد انتشار وباء كورونا فيها بشكل متسارع، ولكن بعد مرور عام واحد وتحديدا في 21 يناير 2021 عادت الحياة لطبيعتها بالمدينة بعد إعلان السلطات الصينية السيطرة الكاملة على الوباء فيها بفضل إجراءات صارمة طبقتها وسجلت صفر إصابات.

ومع ذلك استمرت السلطات الصينية في تشديد إجراءات الدخول والخروج من البلاد خشية معاودة الوباء مرة أخرى، ولكن مؤخرا خففت الإجراءات وفتحت الصين حدودها بنهاية أغسطس الماضي، مع وجود اختبارات ومسحات، ولكن مع ذلك ظهرت حالات إصابة لوافدين إليها من الخارج، بحسب ما أكده باحث ما بعد الدكتوراه بجامعة ووهان، محمد فريشح، لموقع "سكاي نيوز عربية".

فريشح كشف أن السلطات فرضت عزلا كاملا على المبنى السكني الملحق بجامعة ووهان بعد رصد حالة مخالطة لمصاب بكورونا عائد من خارج الصين.
وأوضح أنه تم تعقيم المبنى بالكامل ومنع الدخول والخروج منه، مشيرا إلى أن هذا المبنى الضخم المكون من 20 شقة سكنية يضم قرابة 600 طالب وباحث وموظف بالجامعة، وتم التشديد على جميع المتواجدين بمنطقة الجامعة بعدم الخروج لحين تحديد الموقف.

فريشح كشف كذلك أن منطقة جامعة ووهان أشبه بمدينة كاملة وتضم مدارس ودور حضانة وبنوك ومطاعم وجميعها شهدت إغلاقا وجعل العمل والدراسة عن بعد لمدة أسبوع.

وتابع أن المساجد وأماكن التجمعات المختلفة كذلك شهدت إغلاقا مع إجراء مسحات دورية لجميع سكان ووهان بشكل يومي لتحديد الموقف من الوباء وبناء عليه يتم تشديد الإجراءات أو تخفيفها.

وأكد أن الأمر ليس مرتبطا بمجيء فصل الشتاء للقول إن الفيروس ينشط في المدينة بسبب البرودة، لأنه منذ عودة الحياة للمدينة في شتاء 2021 ومرور شتاء 2022 كذلك لم يحدث هذا، فالمسألة مرتبطة أكثر بفتح الحدود والقادمين من الخارج.

ونشرت السلطات الصينية في ووهان تعميمات على سكان المدينة تفيد بأن الوضع الصحي معقد وتطالبهم بالتعاون وإجراء المسح الدوري والالتزام الكامل بالتعليمات لمكافحة وباء كورونا خاصة بعد اكتشاف العديد من الحالات الإيجابية.

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