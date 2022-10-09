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كاسياس يحذف التدوينة التي أعلن فيها أنه مثلي

9
OCTOBER
2022
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حذف حارس مرمى نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، إيكر كاسياس، التغريدة التي أعلن فيها أنه مثلي، وذلك بعد فترة قصيرة من نشرها.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية، أن كاسياس ليس من المثليين ولا يؤيدهم ولكنه كان يسخر من الأخبار التي أكدت خيانته لزوجته.

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، واعتبره الكثيرون أنه صادم ومفاجئ قبل أن يحذف الحارس الإسباني التدوينة.

ويعتبر كاسياس أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية، حيث انضم للفريق الملكي في عمر تسع سنوات ودافع عن القميص الأبيض 25 عاما في مختلف الفئات العمرية.

وحصد كاسياس خلال مسيرته مع الملكي بطولة الدوري الإسباني 5 مرات، كما حقق بطولة دوري أبطال أوربا 3 مرات، وحصد كأس السوبر الأوربي في مناسبتين، وكذلك الفوز بلقب السوبر الإسباني 4 مرات.

ورحل صاحب الـ41 عام عن صفوف ريال مدريد عام 2015، وانضم إلى صفوف بورتو البرتغالي.

على الصعيد الدولي، توج كاسياس مع منتخب إسبانيا بكأس العالم مرة واحدة في 2010، وببطولة أوروبا مرتين قي 2008 و2012.

تجدر الإشارة إلى أن دعم الشذوذ قد ازداد كثيرا مؤخرا، وخاصة في عالم كرة القدم.

روسيا اليوم
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