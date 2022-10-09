أسطورة ريال مدريد يعلن أنه مثلي

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أعلن الحارس الأسطوري لنادي ريال مدريد، إيكر كاسياس عن مثليته في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأحد.

وكتب كاسياس: "أتمنى أن يتم احترامي.. أنا مثلي".

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، واعتبره الكثيرون أنه صادم.

ويعتبر كاسياس أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية، حيث انضم للفريق الملكي في عمر تسع سنوات ودافع عن القميص الأبيض 25 عاما في مختلف الفئات العمرية.

وحصد كاسياس خلال مسيرته مع الملكي بطولة الدوري الإسباني 5 مرات، كما حقق بطولة دوري أبطال أوربا 3 مرات، وحصد كأس السوبر الأوربي في مناسبتين، وكذلك الفوز بلقب السوبر الإسباني 4 مرات.

ورحل صاحب الـ41 عام عن صفوف ريال مدريد عام 2015، وانضم إلى صفوف بورتو البرتغالي.

على الصعيد الدولي، توج كاسياس مع منتخب إسبانيا بكأس العالم مرة واحدة في 2010، وببطولة أوروبا مرتين قي 2008 و2012.

تجدر الإشارة إلى أن دعم الشذوذ قد ازداد كثيرا مؤخرا، وخاصة في عالم كرة القدم.