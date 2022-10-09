living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المعركة بدأت مبكرًا بين روما وباريس!

9
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأت المعركة الكلامية مبكرا بين روما وباريس، فقد اعتبرت جورجيا ميلوني زعيمة حزب إخوة إيطاليا والمرشحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، تصريحات وزيرة الشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية، لورانس بون، حول أن باريس ستراقب احترام سيادة القانون في ظل الحكومة الجديدة في روما، بأنها تهديدات غير مقبولة.

وكتبت ميلوني على صفحتها عبر "فيسبوك", "قرأت في صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية الإيطالية أن الوزيرة الفرنسية لورانس بون, قالت: "نريد العمل مع روما لكننا سنراقب احترام الحقوق والحريات، وسنكون منتبهين للغاية لاحترام القيم وقواعد سيادة القانون".

وأضافت, "أتمنى أن تكون الصحافة اليسارية أساءت نقل تصريحات أدلى بها أعضاء في حكومة أجنبية، وأنا على ثقة من أن الحكومة الفرنسية ستنفي هذه الكلمات، والتي تبدو إلى حد بعيد تهديدًا غير مقبول بالتدخل ضد دولة ذات سيادة وعضو في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت, "لقد انتهى عصر حكومات بقيادة الحزب الديمقراطي التي كانت تطلب الحماية من الخارج".

وعقب الزلزال غير المسبوق منذ عقود في إيطاليا بفوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية، أعلنت فرنسا أنها تحترم الخيار الديمقراطي، الذي اتخذه الإيطاليون.

فقد أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يحترم "الخيار الديمقراطي" للإيطاليين الذي أدّى إلى فوز اليمين المتطرّف، داعيًا روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.

يذكر أن اليمين المتطرف حقق انفراجة جديدة له في أوروبا (بعد فوزه في السويد)، بفوز ميلوني في الانتخابات الإيطالية، حيث ستُتاح لحزب "فراتيلي ديتاليا" الذي تعود جذوره إلى الفاشية الجديدة فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout