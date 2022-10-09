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"نيويورك تايمز": الغرب المتباهي يثير سخرية بوتين وبن سلمان

9
OCTOBER
2022
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تثيران السخرية والاستهزاء بحديثهما الاستعراضي عن البيئة الذي يفتقد لأي مضمون حقيقي".

وأضافت الصحيفة في مقالتها, "في أوروبا، تظاهروا بأنهم يستطيعون التخلص من الانبعاثات الحرارية الكبيرة والقفز مباشرة إلى الطاقة المتجددة، وكل شيء سيكون على ما يرام".

وأضافت, "يا إلهي لقد تفاخر الألمان واعتزوا بأنفسهم لدرجة أنهم لم يدركوا أن السبب الوحيد الذي يجعل هذا الحلم الأزرق يبدو ممكنا هو أن بوتين كان يبيعهم الغاز الرخيص الأمر الذي سمح لهم بالاستفادة من الفارق".

وترى الصحيفة، أن "الولايات المتحدة وبخلاف أوروبا، كان بمقدورها من الناحية النظرية تلبية احتياجاتها من النفط والغاز، لكن حتى هي لا تملك موارد تصدير كافية للتعويض عن تقليص إنتاج النفط من جانب روسيا و"أوبك +".

ودعت المقالة، الدول الغربية إلى "التوقف عن بناء القلاع الهوائية".

وقالت: "الطريقة الوحيدة الفعالة لتحقيق الانتقال، هي إرسال إشارة سعرية مقنعة, إما فرض ضرائب على الطاقة القذرة أو توفير حوافز للطاقة النظيفة".

واستكملت, "تبقى كل الكلمات عبارة عن وعود فارغة ما دام لم يتم ضمان إمداد مستقر وموثوق للطاقة مع الحد الأدنى من الانبعاثات وبأقل تكلفة, ونحن نتباهى بالانغماس في فضيلة زائفة، بينما يضحك بوتين وبن سلمان وهما يحققان الأرباح الهائلة من موارد الطاقة".

روسيا اليوم
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