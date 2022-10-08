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إضراب جديد يعطل حركة القطارات في بريطانيا للمطالبة بزيادة الأجور

8
OCTOBER
2022
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تعطلت حركة القطارات بشدة مجددا في بريطانيا بسبب إضراب نقابات السكك الحديد التي تطالب بزيادة الأجور في ظلّ التضخم القياسي.

ويعمل قطار واحد فقط من كل خمسة قطارات في البلاد اليوم، وأغلق نصف الشبكة.

وطلبت شركات القطارات من الركاب عدم استعمال القطار إلا إذا كان ذلك “ضروريا للغاية”.

ويأتي ذلك بعد اضطراب في حركة القطارات الأربعاء، وإضراب لأربع نقابات في 1 تشرين الأول أوقف السكك الحديد البريطانية بشكل شبه كلي.

ويشارك في إضراب اليوم، نحو 40 ألف عضو في نقابة “آر إم تي” بشبكة “نتوورك رايل” و15 شركة لتشغيل السكك الحديد للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

ودعا الأمين العام لنقابة “آر إم تي” ميك لينش الحكومة الى السماح للشركات بالتفاوض حول اتفاق مع النقابات.

وقال في رسالة إلى وزيرة النقل آن ماري تريفليان إن الحكومة “يجب أن تطلق أيدي مشغلي السكك الحديد الذين يتلقون تفويضهم مباشرة منك في الوقت الحالي”.

وتشهد بريطانيا أزمة خطرة مع ارتفاع كلفة المعيشة في ظل نسبة تضخم تناهز 10 بالمئة، هي الأعلى منذ 40 عاما.

ويشعر البريطانيون بالقلق بشأن كلفة التدفئة هذا الشتاء وسداد أقساط القروض العقارية.

ورغم الإعلان عن تحديد أسعار قصوى للطاقة، إلا أن ذلك جاء بعد تضاعفها خلال عام واحد، وباتت الحكومة الجديدة التي تدير البلاد منذ شهر تحظى بنسبة تأييد هي الأدنى على الإطلاق.

وردا على ذلك، ضاعف عمال السكك الحديد وعمال البريد وعمال الموانئ وحتى عمال النظافة، الإضرابات منذ حزيران بدعوة من نقابات عدة تطالب بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم.

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