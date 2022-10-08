living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واشنطن بصدد تقديم مساعدات لتونس لمواجهة التحديات الاجتماعية

8
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعتزم الولايات المتحدة تقديم مساعدات لتونس في لدعم للفئات الهشة على مواجهة التحديات الاجتماعية الراهنة.

وأطلعت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فراشيسكي، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان على اعتزام الولايات المتحدة تقديم مساعدات لتونس لمواجهة التحديات الاجتماعية، ودعم أمنها الغذائي، بالإضافة إلى المساعدات المقررة في إطار الدعم العسكري والأمني.

ونوهت ناتاشا فراشيسكي بالعلاقات الوثيقة بين تونس وواشنطن داعية لمزيد دعمها خاصة في ظل ما يشهده العالم من تبعات مباشرة لأزمة كورونا، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي والطاقي.

كما أكدت رئيسة الحكومة التونسية خلال محادثات بقصر الحكومة بالقصبة، مع القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية على أهمية العلاقات التاريخية القائمة بين تونس والولايات المتحدة داعية إلى مزيد تدعيم التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني.

كما تطرقت إلى اللقاءات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي مع عدد من المسؤولين الأمريكيين وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتّحدة التي عقدت بنيويورك، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر 2022.

وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية برنامج مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (Compact Tunisia) بالنسبة لتونس باعتباره يستهدف تمويل مشاريع البنية التحتية في النقل واللوجستية والفلاحة والمتمثلة في إعادة تهيئة وتوسيع ميناء رادس وتحسين ادارته وتحسين أنظمة الري للحفاظ على الموارد المائية المحدودة من جهة، ومساعدة الفلاحين على استعمال تكنولوجيا مقتصدة للمياه من جهة أخرى.

واستعرضت رئيسة الحكومة أهم المحطات السياسية القادمة لاستكمال المسار الإصلاحي وهي انتخابات مجلس النواب، والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، وتركيز المحكمة الدستورية.

كما قدمت فكرة عن برنامج الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية وبالاشتراك مع الإطارات السامية للدولة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout