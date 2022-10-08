“بلومبيرغ”: العقوبات على قطاع التعدين الروسي ستهز الصناعة العالمية

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أكدت وكالة “بلومبيرغ” أن العقوبات المحتملة على صناعة التعدين الروسية من قبل بورصة لندن للمعادن، ستهز الصناعة العالمية.

وأشار الصحفي جاك فارتشي في مقاله إلى أن قرارات بورصة لندن للمعادن سيكون لها آثار بعيدة المدى على تسعير وتداول المعادن عالميا.

وأضاف أنه إذا تم فرض هذه العقوبات، فإنها ستصبح مصدر إزعاج كبير لشركات مثل Swiss Glencore Plc المتعاقدة لسنوات مع شركة “روسال” الروسية.

وأشار فارتشي إلى أن حظر الإمدادات سيؤدي إلى قطع الشركات المصنعة الرئيسية عن السوق العالمية، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد بهذا الصدد، ولكن يوم الخميس تم البدء ببحثه.

وتمتلك روسيا حوالي 9% من جميع احتياطيات النيكل، و5% من الألومنيوم، و4% من النحاس المستكشفة عالميا.

وعندما كشفت “بلومبيرغ” الأسبوع الماضي لأول مرة عن خطط بورصة لندن لفرض عقوبات على صناعة المعادن الروسية، قفزت أسعار الألمنيوم 8.5 % بشكل سريع.