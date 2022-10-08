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مستشفيان في نيويورك يدفعان تعويضات لـ147 امرأة بسبب التحرش الجنسي

8
OCTOBER
2022
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أعلن مستشفيان في مدينة نيويورك عن قرار مشترك بدفع أكثر من 165 مليون دولار كتعويض لـ 147 امرأة، لمعاناتهن من التحرش الجنسي من جانب طبيب الأمراض النسائية روبرت هادن.
 
ووفقا لمعطيات مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا (CUIMC)، شملت تحرشات الطبيب المذكور أعلاه، ما لا يقل عن 226 امرأة.
 
ويشار إلى أنه تم في عام 2012 فصل الطبيب روبرت هادن من العمل، وفي عام 2016 مثل أمام المحكمة، وأقر بالذنب وفقد رخصة العمل كطبيب. وفي ديسمبر 2021، تلقت 79 امرأة متضررة 71.5 مليون دولار كتعويض.
 
وجاء في بيان تم نشره على موقع CUIMC: "أعلن مركز ايرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا (CUIMC) ومستشفى نيويورك المشيخي (أو البريسبيتاريّ)، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع  المجموعة المتبقية المكونة من 147 مريضة سابقة لطبيب أمراض النساء السابق روبرت هادن ... ووفقا للاتفاق سيتم تشكيل صندوق للتعويض بمبلغ 165081000 دولار".
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