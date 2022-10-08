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بعد البيت الأبيض.. البنتاغون يصدر بيانا يقلل من تهويلات بايدن

8
OCTOBER
2022
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صرح البنتاغون أمس الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة النووية حتى الآن"، وأن واشنطن تواصل التعامل مع "تهديدات بوتين النووية "على محمل الجد.
 
وتأتي تصريحات الدفاع الأمريكية بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من احتمال وقوع حرب "نهاية العالم" (هرمغدون) نووية بسبب "تهديدات بوتين" باستخدام الأسلحة النووية.
 
وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، خلال إيجاز صحفي: "تقديرنا هو أن الرئيس بوتين لم يتخذ حتى الآن قرارا باستخدام الأسلحة النووية".
 
وتابع أنه "في الوقت الحالي، ليس لدى الولايات المتحدة أي معلومات عن حدوث تغيير بشأن هذا الوضع".
 
وكان بايدن قال الخميس إن نظيره الروسي "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "يعرف جيدا بوتين إلى حد ما".
 
وفي وقت سابق أكدت القيادة الروسية أن موسكو لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية وأنها ملتزمة تماما ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية، ولكنها أكدت أيضا حقها في استخدام الأسلحة النووية وفقا للعقيدة النووية الروسية، أي في حالة هوجمت روسيا أو حلفاؤها باستخدام هذا النوع من الأسلحة، أو إذا هدد العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية وجود الدولة الروسية.
 
روسيا اليوم
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