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سرقة 570 مليون دولار بعملية اختراق استهدفت أكبر منصة للعملات الرقمية بالعالم

8
OCTOBER
2022
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علقت منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" مؤقتا شبكة البلوكشين الخاصة بها بعد أن سرق متسللون حوالي 570 مليون دولار من عملة "بي إن بي".

وتعرضت منصة "باينانس" لتداول العملات الرقمية دوليا وهي أكبر بورصة تشفير في العالم، لاختراق نتجت عنه خسارة ما قيمته 570 مليون دولار، وحسب موقع "فوربس" المالي فإن الرموز المميزة BNB المسروقة، تم استرداد نحو 100 مليون دولار منها.

وقالت "باينانس" في وقت متأخر الخميس، إنه تم استهداف جسر "بي إن بي تشين" الذي يتم من خلاله نقل عملة "بي إن بي"، وتستخدم مثل هذه الجسور عادة لنقل العملات المشفرة بين التطبيقات المختلفة.

وتعد "باينانس" أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول.

وقال شانبينغ زاو، الرئيس التنفيذي للشركة في تغريدة: "لقد تم احتواء المشكلة.. أموالكم في أمان.. ونأسف للإزعاج وسنوافيكم بالمستجدات أولا بأول".
وفي وقت لاحق أوضحت الشركة أن ما مجموعه مليوني عملة BNB المشفرة بقيمة نحو 570 مليون دولار تم سحبها من قبل المتسللين.

وتدعم BNB Chain عملة BNB المشفرة، والمعروفة سابقا باسم Binance Coin، وهي خامس أكبر عملة رمزية في العالم بقيمة سوقية تبلغ نحو 45.6 مليار دولار، وفقا لبيانات موقع Coinmarketcap.

كما سجلت عملة BNB الجمعة انخفاضا نسبته 4.5% على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ 282.53 دولار

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