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البيت الأبيض: لا دليل على نية روسيا استخدام السلاح النووي

7
OCTOBER
2022
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أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تمتلك أي معلومات استخباراتية تدل على نية روسيا استخدام السلاح النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي لها يوم الجمعة، إن "تصريحات روسيا عن استخدام السلاح النووي غير مسؤولة. ولا توجد هناك طرق لاستخدامها بدون عواقب غير مقصودة. وذلك لا يمكن أن يحدث".

وتابعت: "لا نرى أي أساس لتغيير تموضع قواتنا النووية... ولكن بإمكان بوتين ضمان وقف التصعيد في أي لحظة. ولا يوجد هناك أي أساس للتصعيد".

وأضافت: "لا نرى أي دليل على أنهم يستعدون لاستخدامها (الأسلحة النووية)... وتصريحات بوتين لن تخيفنا".

وتعليقا على استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن لكلمة "هرمجدون" في معرض حديثه عن خطر استخدام الأسلحة النووية، أوضحت جان بيير أن "الرئيس كان يتحدث عن القلق إزاء تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية، مثلما تحدث عنه أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومثلما قمنا به خلال الأسابيع الأخيرة".

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