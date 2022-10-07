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واشنطن: لا نسعى لتغيير النظام في طهران!

7
OCTOBER
2022
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قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في طهران، بل "تريد حكومة تحترم الحقوق الأساسية لشعبها".

وقالت الإذاعة الوطنية الأميركية العامة، إن تصريحات مالي جاءت رداً على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة أجرتها معه الإذاعة مؤخراً، وقال فيها إنه يؤكد للأميركيين أنه لن يكون هناك تغيير للنظام في إيران.

ونقلت الإذاعة عن مالي قوله، إن سياسة واشنطن هي "سياسة دعم لأناس يحتجون سلمياً، لأنهم يريدون أن يكون بمقدورهم عدم ارتداء الحجاب، أو أن يعيشوا حياتهم بطرق عادية، ومع ذلك يواجهون نظاماً قمعياً".

ورداً على تصريحات عبد اللهيان بأن الأطراف المشاركة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قريبة جداً من التوصل لاتفاق، قال مالي إن جميع المشاركين في مفاوضات الاتفاق النووي كانوا قد توصلوا بالفعل إلى توافق حول إحيائه في آذار الماضي ثم في آب الماضي، لكن إيران كانت تتقدم بطلبات جديدة في كل مرة.

كما أشار مالي إلى أن طلبات إيران "كانت إما غير واقعية أو أنها لا علاقة لها بالمحادثات النووية".

وفيما يتعلق بالأميركيين المحتجزين في إيران، قال مالي إن واشنطن تواصل مناقشات غير مباشرة مع إيران لتأمين إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.

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