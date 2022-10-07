living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسالة صادمة من صندوق النقد الى العالم

7
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا، رسالة قاسية للعالم، حذرت فيها من أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لنزيف حاد خلال السنوات الثلاث المقبلة قد تكبده نحو أربعة تريليونات دولار.

وقالت غورغييفا، في خطاب معد مسبقا لفعالية عقدها صندوق النقد الدولي، الخميس، ‏إن “الاقتصاد العالمي يواجه بشكل متزايد خطر الركود، وإن الوضع الاقتصادي يرجح أن يزداد سوء”.

واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، أن حالة عدم اليقين لا تزال “مرتفعة للغاية” بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتفشي وباء كورونا، وحذرت من “إمكانية ظهور المزيد من الصدمات الاقتصادية”.

ويتوقع صندوق النقد حاليا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة فقط في عام 2022 و2.9 بالمئة في عام 2023. لكن غورغييفا قالت إن التقديرات الأخيرة سيتم تخفيضها الأسبوع المقبل.

وسينشر صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو للسنة المقبلة، وستتم مراجعتها لخفضها كما حذرت غورغييفا.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات الصندوق السنوية الأسبوع المقبل، والتي سيلتقي خلالها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في العاصمة الأميركية للبحث عن حلول لتحديات عالمية مثل التضخم والديون القياسية التي تكافح الدول النامية الناشئة من أجل خدمتها والتغير المناخي والأمن الغذائي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout